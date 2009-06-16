Имеется в наличие ряд статей о рынках форекс – фьючерс. Требуется видоизменить текст, привести их к единому стилю. (Статьи для наполнения специализированного сайта.). Внимание: предложение будет принято только от пользователя, который знает, ...
Написание технических статей на английском
Требуется написание технических статей на английском
- IT тематика
- критерии по плотности ключевых слов и количеству знаков предоставлю
Примерное содержание http://www.w3schools.com/html/html_forms.asp
Жду предложений срок - цена за 1000 символов.
Без примеров подобных выполненных работ - не беспокоить.
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