Имеется в наличие ряд статей о рынках форекс – фьючерс. Требуется видоизменить текст, привести их к единому стилю. (Статьи для наполнения специализированного сайта.). Внимание: предложение будет принято только от пользователя, который знает, ...
Cтатьи по яхтенной/туристической тематике
Требуется автор для написания контента для сайта яхтенного агентства.
Общий объем - около 30 материалов по 3-4тыс. знаков.
Присылайте примеры работ, желательно - максимально близкие по теме и условия.
Расценки интересуют на два вида работ: 1) текст с нуля - например "что такое яхтинг и с чем его едят", 2) творческий рерайт на основе одного-двух источников - например, берем описание экскурсионного тура и переписываем его своими словами.
Юных энтузиастов, клепающих по 10 текстов в день на любые темы за $1/тысячу знаков - просьба не беспокоить.
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Уважаемые авторы! За сегодняшний день поступило более 30предложений, большинство из которых описывают стоимость и ссылаются на обширные портфолио, охватывающие самые разнообразные тематики - от рекламы гвоздей до описания пользы посещения музеев современного искусства. Дабы не упустить в этом многообразии действительно подходящих нам людей, предлагаю выполнить небольшое тестовое задание, по результатам которого, и будет выбран лучший автор.
Внимание, Задача.
Напишите статью для раздела "яхтинг", по одной из тем: экстрим/ активный отдых/ спорт/ романтика/ путешествия. Цель материала - донести соответствующую грань до читателя. Текст должен быть легким, уверенным, лаконичным. В нем не должно быть много воды, натянутых заходов, сложно воспринимаемых оборотов. По возможности, должно читаться, что автор - не просто писатель, задача которого наплести что-то вокруг темы для набора тыс. знаков, а человек, находящийся внутри этой темы.
Для ограждения себя от паранойи, вы можете заменить тематику "яхтинг" на любую схожую - например, горные лыжи, рафтинг и т.п.
Объем - любой, достаточный для нормального раскрытия темы.
В случае, если материал все же будет о яхтинге, текст-победитель будет оплачен.
Заявки фрилансеров
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