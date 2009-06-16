Cтатьи по яхтенной/туристической тематике

Требуется автор для написания контента для сайта яхтенного агентства.

Общий объем - около 30 материалов по 3-4тыс. знаков.

Присылайте примеры работ, желательно - максимально близкие по теме и условия.

Расценки интересуют на два вида работ: 1) текст с нуля - например "что такое яхтинг и с чем его едят", 2) творческий рерайт на основе одного-двух источников - например, берем описание экскурсионного тура и переписываем его своими словами.

Юных энтузиастов, клепающих по 10 текстов в день на любые темы за $1/тысячу знаков - просьба не беспокоить.

===

Уважаемые авторы! За сегодняшний день поступило более 30предложений, большинство из которых описывают стоимость и ссылаются на обширные портфолио, охватывающие самые разнообразные тематики - от рекламы гвоздей до описания пользы посещения музеев современного искусства. Дабы не упустить в этом многообразии действительно подходящих нам людей, предлагаю выполнить небольшое тестовое задание, по результатам которого, и будет выбран лучший автор.

Внимание, Задача.

Напишите статью для раздела "яхтинг", по одной из тем: экстрим/ активный отдых/ спорт/ романтика/ путешествия. Цель материала - донести соответствующую грань до читателя. Текст должен быть легким, уверенным, лаконичным. В нем не должно быть много воды, натянутых заходов, сложно воспринимаемых оборотов. По возможности, должно читаться, что автор - не просто писатель, задача которого наплести что-то вокруг темы для набора тыс. знаков, а человек, находящийся внутри этой темы.

Для ограждения себя от паранойи, вы можете заменить тематику "яхтинг" на любую схожую - например, горные лыжи, рафтинг и т.п.

Объем - любой, достаточный для нормального раскрытия темы.

В случае, если материал все же будет о яхтинге, текст-победитель будет оплачен.