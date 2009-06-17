Написать статьи для фотографа по ключевым Нужны грамотные статьи
Простой рерайт на тему рыболавства
Необходимо сделать рерайт на тему рыбалка. Тема простая и учитывая маленькую стоимость за 1к больше подойдет новичкам. Кандидатам вышлю тест (само собой 600 знаков) Оплата 0.7% за 1к, после проверки на уникальность(не менее 85%).
Оставляйте свои контакты. свяжусь по возможности со всеми.
ВСЕМ СПАСИБО ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН.
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