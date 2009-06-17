Простой рерайт на тему рыболавства

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок202 просмотра

Необходимо сделать рерайт на тему рыбалка. Тема простая и учитывая маленькую стоимость за 1к больше подойдет новичкам. Кандидатам вышлю тест (само собой 600 знаков) Оплата 0.7% за 1к, после проверки на уникальность(не менее 85%).

Оставляйте свои контакты. свяжусь по возможности со всеми.

ВСЕМ СПАСИБО ИСПОЛНИТЕЛЬ НАЙДЕН.

16 лет назад
CkaHguHaB
Айдар 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Savo4ek
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Сделал рерайт текста ооооооооочень быстро. Присутствие всех необходимых качеств хорошего фрилансера. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Оставил только положительные эмоции. Ставлю жирнейший плюсище!
Четкое задание. Своевременная оплата. Получил удовольствие от общения и работы

Заявки фрилансеров

Savo4ek
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад