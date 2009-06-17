Нэйминг ресторана фаст-фуд

# 1 — $

Внимание Конкурс!

Требуется придумать название для ресторана Фаст Фуд Победителю 3000 Формат заведения и меню Ростикс - Макдоналдс ....

Название из одного слова, желательно чтобы формировалось ощущение чего то заграничного, название может ничего не значить, главное благозвучность... к доменам не привязываемся .... Написание на английском... но в то же время чтобы русским людям было просто прочитать ...