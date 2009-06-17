Нэйминг ресторана фаст-фуд

$100
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Закрыт42 заявки1679 просмотров
#1$

Внимание Конкурс!   

Требуется придумать название для ресторана Фаст Фуд   Победителю 3000   Формат заведения и меню Ростикс - Макдоналдс ....  

Название из одного слова, желательно чтобы формировалось ощущение чего то заграничного, название может ничего не значить, главное благозвучность... к доменам не привязываемся .... Написание на английском... но в то же время чтобы русским людям было просто прочитать ...

16 лет назад
lotomat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад