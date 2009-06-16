Корректировка больших объёмов текстов.

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  2. Редактирование и Корректура
Закрыт24 заявки1332 просмотра

Требуется корректировка и редактирование большого объёма текстов. Требования к кандидатам:

Филологическое (схожее) образование

Добавляйте предложения с подробным описанием. В личку писать не нужно - я сам с Вами свяжусь. После добавления предложения просьба отослать резюме на [email protected], в котором указать контактые данные и ссылку на профиль.

Указывайте предлагаемую стоимость корректировки/редакторской правки за тысячу знаков без пробелов.

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

Usatik
54 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Lariko
Лариса 
51 год
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Terra1970
Ирина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
В общем, расклад такой: работали, работали... Я привык доверять людям, либо перепроверять после каждого просто нет времени. Если у будущих заказчиков тоже проблемы со временнем, то НЕ рекомендую данного исполнителя. Один раз "подловил" на некачественной корректировки, перепроверил прошлые работы и... ужаснулся. Даже не попросил возврата неотработанного аванса. Бог с ним.
Не рекомендую сотрудничать с данным заказчиком. Человек сам не знает, чего он хочет. Чёткое задание сформировать не в силах, но требует затем от исполнителя того, о чём речи и не шло. Андрей крайне бестактный человек, с которым просто неприятно общаться. На протяжении нескольких недель принимал мои работы, а потом заявил, что всё было ужасно. Спрашивается - почему так поздно заказчик это сообразил? А насчёт "переплаты"...Постыдились бы, неуважаемый! За три недели работы вы мне заплатили 1 тыс. рублей!!!! И уж эти деньги я с лихвой отработала. Щедрость на уровне фантастики! И предоставьте мне ссылку хоть на одну неточность в других работах, кроме той, за которую я не взяла деньги! И, кстати, ещё...Вы меня не увольняли, не тешьте себя подобной мыслью. Я ушла от вас сама, сразу, как только отработала аванс. А после этого со мной общалась ещё одна девушка, которую вы также обидели своей некорректностью и бессмысленными и ничем не подкреплёнными придирками.
vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Usatik
54 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
Lariko
Лариса 
51 год
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
Terra1970
Ирина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад