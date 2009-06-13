Перевод сложных названий товаров в простые (eng).

Есть база разнообразных товаров и услуг с наименованиями во много тысяч позиций. Весьма часто товар может иметь специфическое название. Пример - из магазина мебели:

Pronto - Single Pedestal Desk/Credenza Mounted Open Shelf/Add-on Flipper Door Kit/Tackboard (http://www.betteroffice.net/Products/Marvel-Pronto-Single-Pedestal-Desk-Credenza-Mounted-Open-Shelf-Add-on-Flipper-Door-Kit-Tackboard-PRNT4/696)

Ваша задача состоит в том, чтобы выделить из этого частного названия несколько (2-5) более общих названий, например:

pedestal desk and various add-ons

ergonomic table with tackboard

Но эти общие названия, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть применимы к начальному частному описанию. Т.е. если вы напишите

red pedestal desk - это будет неправильно,т.к. в названии и описании такого цвета нет.

К счастью, таких гигантских названий будет немного, гораздо чаще будут встречаться варианты попроще, типа Stone Microfiber Task Chair.

В помощь вам будет сделан скрипт, который будет выводить вам название товара, его картинку, краткое описание на английском языке, страница магазина с данным товаром и возможно даже варианты ответов сгенерированные машиной.

После того как вы прошли базу магазина стульев, вам надо будет написать макросы (один раз для каждой базы товаров). Что это за макросы я расскажу более подробно в icq или по телефону. Много времени составление макросов не займет.

Оплата договорная, сдельная. Можете оставлять свои цены за преобразование 1000 товаров.

Работа требует усидчивости и сосредоточенности.

Сделанная работа будет тщательно проверятся. Чрезвычайно важно чтобы предложенные вами варианты были "человеческими". Если же вы сделаете несколько ошибок, то нам придется попрощаться, без выплат.

Интересует долговременное сотрудничество с человеком, который каждый день в сети. Т.к. товаров будет очень много.

У вас должен быть телефон, куда я могу изредка позвонить и разъяснить суть работы.

Оставляйте свои предложения здесь, я сам свяжусь с вами в icq.

PS: работа начнется через несколько дней, как только мы напишем помогающий вам скрипт.