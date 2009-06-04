Срочный рерайт

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Закрыт39 заявок722 просмотра

Добрый вечер)

нужно отрерайтить три темы по тысяче знаков. сфера - строительство.

бюджет - 25 рублей за 1к текста.

спасибо)

16 лет назад
mediamanager
Менеджер 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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