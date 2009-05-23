Рерайт текстов гео-тематики на русском и EN языках

Для крупного проекта на постоянной основе требуются партнеры по двум следующим специальностям:

1) рерайт текстов на русском языке (оплата от 0.5$ за 1 000 знаков);

2) рерайт текстов на английском языке / перевод с русского на английский (оплата от 1$ за 1 000 знаков).

Тематика - сайты, посвященные географическим объектам (страны и города).

В большинстве случаев исходники предоставляем сами, но самостоятельная работа с исходниками только приветствуется.

Проект очень крупный, поэтому приемлем любой объем исполнения.

В первую очередь мы заинтересованы в постоянных партнерах, которые могут выполнять большие объемы работ.

Уникальность текста будем проверять по Advego Plagiatus, Antiplagiat.ru и собственным софтом. Критерии проверки высылаем после вашего отклика на наше предложение.

Оплата только Webmoney и по факту проверки вашей работы.

Работая с нами, вы обеспечите себя постоянными заказами по нашим проектам (помимо текущего имеется множество других). Бюджетом мы нисколько не скованы.

По любым вопросам касательно проекта не стесняйтесь писать нам в личку, на email: [email protected] и ICQ: 421883460.

Спасибо за внимание!