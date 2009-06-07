Редактирование/правка перевода

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Завершен8 заявок238 просмотров

День добрый,

Нужно отредактировать перевод (английский ,тема- рецепты натуральной косметики, макияж, объём 315 000 знаков)

16 лет назад
koben
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Deviot
Writer 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
25 отзывов(-1)
16 лет назад
$600
7 дней
Работа выполнена прекрасно. Рекомендую. Спасибо.
Задание было предоставлено в отличном чистом виде. Постоянно на связи. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

Deviot
Writer 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
25 отзывов(-1)
16 лет назад