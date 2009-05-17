Срочный рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок377 просмотров

Необходимо сделать легкий рерайт параграфа курсовой (10 тыс. знаков). Плачу 6 wmz. Срок - сегодня до 22.00

16 лет назад
irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Aleksandr87
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

Aleksandr87
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад