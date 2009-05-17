1) Не рерайт 2) Не копирайт Дается сайт. Вы берете оттуда инфомацию и формируете в виде статьи. Возможен 100% копипаст. Статьи должны быть разыми. Не надо беспокоиться о ключевых словах, уникальности и ...
Срочный рерайт
Необходимо сделать легкий рерайт параграфа курсовой (10 тыс. знаков). Плачу 6 wmz. Срок - сегодня до 22.00
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