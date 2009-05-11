Нужен копипастер. Есть отсканированный текст. Нужно исправить ошибки сканирования, разбить текст на статьи по 1.5-2.5К Пишите цену за размещение одной страницы. Заинитересован в более низкой цене.
Нужны статьи для сайта
1) Не рерайт
2) Не копирайт
Дается сайт. Вы берете оттуда инфомацию и формируете в виде статьи. Возможен 100% копипаст. Статьи должны быть разыми.
Не надо беспокоиться о ключевых словах, уникальности и прочем сео.
Ссылки я дам. Ссылки размещаются вне текста - над ним или под ним.
Статья выглядит так: заголовк, 1-я ссылка, текст, 2 ссылка.
Размер статьи 2-5 кб
На 1 сайт нужно сделать порядка 50-60 статей.
С ценовыми предложениями типа 1000 символов за 1 долл не обращаться.
Пишем цены за 50-60 статей.
Заявки фрилансеров
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