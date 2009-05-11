Нужны статьи для сайта

1) Не рерайт

2) Не копирайт

Дается сайт. Вы берете оттуда инфомацию и формируете в виде статьи. Возможен 100% копипаст. Статьи должны быть разыми.

Не надо беспокоиться о ключевых словах, уникальности и прочем сео.

Ссылки я дам. Ссылки размещаются вне текста - над ним или под ним.

Статья выглядит так: заголовк, 1-я ссылка, текст, 2 ссылка.

Размер статьи 2-5 кб

На 1 сайт нужно сделать порядка 50-60 статей.

С ценовыми предложениями типа 1000 символов за 1 долл не обращаться.

Пишем цены за 50-60 статей.