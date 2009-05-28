Корректировка текста (англ.)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок348 просмотров

Нужна корректировка текста в прикрепленном файле. срок: 1 день.

игра доступна здесь:

http://www.candystand.com/play.do?id=18526

16 лет назад
AlexanderPG
Александр 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$8
1 день
Корректировка текста была сделана достаточно быстро и хорошо.
Оплата сделана вовремя. Задача поставлена понятно. Спасибо.

Заявки фрилансеров

c_a_t
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад