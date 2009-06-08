Рерайт статей на тему "автомобиль BMW X5"

Приветствую!

Итак, нужен рерайт статей об автомобиле bmw x5, но не абы каких статей, а строго разбитых на категории:

1) Ремонт - 5 статей.

2) Эксплуатация - 5 статей.

3) Тюнинг - 5 статей.

4) Безопасность - 5 статей.

5) Тест-драйв - 5 статей.

Т.е. 5 рерайченных статей по ремонту bmw x5, 5 рерайченных статей по эксплуатации и т.д.

Статьи не нужно делать особо большие, каждая статья около 1000 символов.

Желательно (если нет возможности, то не обязательно), чтобы к каждой статье была своя картинка.

Статей для рерайта у меня нет, поэтому нужно будет найти их самостоятельно.

Срок на всю работу - 7 дней.

Оставляйте свои предложения с ценой за всю работу, то есть сразу за рерайт всех 25 статей.

С уважением, Александр.