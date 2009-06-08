Нужна корректировка текста в прикрепленном файле. срок: 1 день. игра доступна здесь: http://www.candystand.com/play.do?id=18526
Рерайт статей на тему "автомобиль BMW X5"
Приветствую!
Итак, нужен рерайт статей об автомобиле bmw x5, но не абы каких статей, а строго разбитых на категории:
1) Ремонт - 5 статей.
2) Эксплуатация - 5 статей.
3) Тюнинг - 5 статей.
4) Безопасность - 5 статей.
5) Тест-драйв - 5 статей.
Т.е. 5 рерайченных статей по ремонту bmw x5, 5 рерайченных статей по эксплуатации и т.д.
Статьи не нужно делать особо большие, каждая статья около 1000 символов.
Желательно (если нет возможности, то не обязательно), чтобы к каждой статье была своя картинка.
Статей для рерайта у меня нет, поэтому нужно будет найти их самостоятельно.
Срок на всю работу - 7 дней.
Оставляйте свои предложения с ценой за всю работу, то есть сразу за рерайт всех 25 статей.
С уважением, Александр.
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