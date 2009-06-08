Рерайт статей на тему "автомобиль BMW X5"

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен38 заявок468 просмотров

Приветствую!

Итак, нужен рерайт статей об автомобиле bmw x5, но не абы каких статей, а строго разбитых на категории:

1) Ремонт - 5 статей.

2) Эксплуатация - 5 статей.

3) Тюнинг - 5 статей.

4) Безопасность - 5 статей.

5) Тест-драйв - 5 статей.

Т.е. 5 рерайченных статей по ремонту bmw x5, 5 рерайченных статей по эксплуатации и т.д.

Статьи не нужно делать особо большие, каждая статья около 1000 символов.

Желательно (если нет возможности, то не обязательно), чтобы к каждой статье была своя картинка.

Статей для рерайта у меня нет, поэтому нужно будет найти их самостоятельно.

Срок на всю работу - 7 дней.

Оставляйте свои предложения с ценой за всю работу, то есть сразу за рерайт всех 25 статей.

С уважением, Александр.

16 лет назад
php-programmer
Александр 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$16
4 дня
Очень доволен сотрудничеством с Романом. Качество работы на высоте. Большое спасибо!
Совместная работа понравилась: конструктивно, позитивно, легко в плане общения, надежно и быстро - в плане оплаты. И заказ - интересный. Подкупает, что заказчик может увидеть и оценить качество работы и вложенный труд (т. е. сам "в теме" копирайта и отличает "халяву" от на совесть сделанного контента). Конечно, рекомендую - и по надежности, и по "вменяемости". Александр, большое спасибо!

Заявки фрилансеров

_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад