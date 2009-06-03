Оформить 2 файла MWord

Чудесный исполнитель! Сказал что отдаст проект через 2 часа - отдал даже раньше в очень хорошем виде. Сказать искренне - я ожидал даже похуже, чем он сделал, а услышал вопрос "Ну как, нормально? Или слишком просто?". Вообщем, работа была выполнена идеально, буду обращатся при новых проектах. Спасибо!