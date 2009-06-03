Оформить 2 файла MWord

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки515 просмотров

Нужно как то красиво оформить 2 прикрепленных документа, в согласии с мотошколой, сайт школы - http://motoshkola.com

Мы эти доки будем раздавать ученикам всем, распечатывать. Нужен вообщем креатив)

Пишите свои предложения как хотите сделать и я выберу того, чья идея понравится.

Сразу цену и сроки и предложение прошу писать здесь, не в личку.

16 лет назад
motoshkola
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

jikaka
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$5
1 день
Чудесный исполнитель! Сказал что отдаст проект через 2 часа - отдал даже раньше в очень хорошем виде. Сказать искренне - я ожидал даже похуже, чем он сделал, а услышал вопрос "Ну как, нормально? Или слишком просто?". Вообщем, работа была выполнена идеально, буду обращатся при новых проектах. Спасибо!
Отличный заказчик, с которым приятно было работать. Четко определяет задачу. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

jikaka
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад