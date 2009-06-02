День добрый, Нужно отредактировать перевод (английский ,тема- рецепты натуральной косметики, макияж, объём 315 000 знаков)
Рерайт текстов по печной тематике
Нужно найти материалы и сделать внятные тексты по следующим запросам.
1)Текст 3000 знаков
печи талькохлорит
печи в талькохлорите
2) Текст 3000 знаков
дымоходы шидель
3) Текст 3000 знаков
банные печи harvia
банные печи харвия
4) Текст 3000 знаков
дровяные печи harvia
5) Текст 3000 знаков
печь кастор
Оплата 1,5 $ за 1000 знаков.
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