Рерайт текстов по печной тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен29 заявок438 просмотров

Нужно найти материалы и сделать внятные тексты по следующим запросам.

1)Текст 3000 знаков

печи талькохлорит

печи в талькохлорите

2) Текст 3000 знаков

дымоходы шидель

3) Текст 3000 знаков

банные печи harvia

банные печи харвия

4) Текст 3000 знаков

дровяные печи harvia

5) Текст 3000 знаков

печь кастор

Оплата 1,5 $ за 1000 знаков.

16 лет назад
machta
Мария 
41 год
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
15 часов назад
16 лет назад
$23
2 дня
Хорошие статьи! Ура! Спасибо. Закажу ещё.
Рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
15 часов назад
16 лет назад