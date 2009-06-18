Рерайтинг русского перевода с английского

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок431 просмотр

Нужно провести небольшой рерайтинг русского текста, который является переводом с английского. Оба текста синхронизированны по предложениям т.к. в последствии будут использоваться в программе для чтения двуязычных текстов и поэтому перестановка предложений или их удаления в русском тексте не допускаются. Текст для обработки в приложении. Текс представлен в виде HTML, и прямо в этом документе и необходимо производить правку.

К рассмотрению будут приниматься только предложения от фрилансеров ранее занимавшихся рерайтингом текстов.

HTML
16 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Хороший исполнитель, качественная работа. Спасибо.
"Очень доброжелательный заказчик. Настоящая находка для фрилансера. Рекомендую всем для сотрудничества" - подписываюсь под каждым словом. И заказ был великолепный. Не каждый день (месяц, год) предлагают поработать с переводами рассказов Твена для учебных целей. Я во время нашего сотрудничества особо отметил надежность, ответственность и доброжелательность заказчика. Спасибо за море позитива от заказа.

Заявки фрилансеров

_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад