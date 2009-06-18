Нужно найти материалы и сделать внятные тексты по следующим запросам. 1)Текст 3000 знаков печи талькохлорит печи в талькохлорите 2) Текст 3000 знаков дымоходы шидель ...
Рерайтинг русского перевода с английского
Нужно провести небольшой рерайтинг русского текста, который является переводом с английского. Оба текста синхронизированны по предложениям т.к. в последствии будут использоваться в программе для чтения двуязычных текстов и поэтому перестановка предложений или их удаления в русском тексте не допускаются. Текст для обработки в приложении. Текс представлен в виде HTML, и прямо в этом документе и необходимо производить правку.
К рассмотрению будут приниматься только предложения от фрилансеров ранее занимавшихся рерайтингом текстов.
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