Рерайт описаний программ, музыкальных релизов etc

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт42 заявки413 просмотров

Требуется рерайт небольших описаний программ, музыкальных релизов etc. Размер одного около 500-1000 симв. Глубокий рерайт не требуется. Возможно долгосрочное постоянное сотрудничество. Указывайте цену за 1000симв без пробелов. Цена более $1 за 1000 не рассматривается.

16 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$50
10 дней
#1
Редактирование и Корректура

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
#1
Редактирование и Корректура