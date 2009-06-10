Редактура груз-укр.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки255 просмотров

Есть заказ на редактура:

Направление редактура: груз-укр

Срок выполнения: 10.06.09, время: 10:00.

Ориентировочный объем - 2 стр.

Тематика - нотариальный акт

Жду ответа как можно быстрее!!!

16 лет назад
DEIR3
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров