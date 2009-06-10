Редактура груз-укр.

Нужно заполнить таблицу цифрами страниц. Таблицу прикрепил. Нужно продолжить заполнение до 1573 стр. Когда закончили, начинаем со следующего дня заново и так до конца таблицы. Чем быстрей и дешевле - тем лучше, в ...