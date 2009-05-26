Для крупного проекта на постоянной основе требуются партнеры по двум следующим специальностям: 1) рерайт текстов на русском языке (оплата от 0.5$ за 1 000 знаков); 2) рерайт текстов на английском языке / перевод ...
Необходим рерайт
Необходим рерайт. Исходники предоставляются. Цена НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 0,4 вмз за 1000 знаков отработанного текста без пробелов + отзыв о работе.
Тема = строительство
Желающие работать указывайте электронку и ОБЯЗАТЕЛЬНО количество, которое можете выполнять за день.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10000Редактирование и Корректура84 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно как то красиво оформить 2 прикрепленных документа, в согласии с мотошколой, сайт школы - http://motoshkola.com Мы эти доки будем раздавать ученикам всем, распечатывать. Нужен вообщем креатив) Пишите свои предложения как хотите сделать ...Завершен16 лет назад
Требуется рерайт небольших описаний программ, музыкальных релизов etc. Размер одного около 500-1000 симв. Глубокий рерайт не требуется. Возможно долгосрочное постоянное сотрудничество. Указывайте цену за 1000симв без пробелов. Цена более $1 за 1000 не рассматривается.Закрыт16 лет назад
Нужно провести небольшой рерайтинг русского текста, который является переводом с английского. Оба текста синхронизированны по предложениям т.к. в последствии будут использоваться в программе для чтения двуязычных текстов и поэтому перестановка предложений или их удаления в ...Завершен16 лет назад
Нужно найти материалы и сделать внятные тексты по следующим запросам. 1)Текст 3000 знаков печи талькохлорит печи в талькохлорите 2) Текст 3000 знаков дымоходы шидель ...Завершен16 лет назад
День добрый, Нужно отредактировать перевод (английский ,тема- рецепты натуральной косметики, макияж, объём 315 000 знаков)Завершен16 лет назад
Приветствую! Итак, нужен рерайт статей об автомобиле bmw x5, но не абы каких статей, а строго разбитых на категории: 1) Ремонт - 5 статей. 2) Эксплуатация - 5 ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужна корректировка текста в прикрепленном файле. срок: 1 день. игра доступна здесь: http://www.candystand.com/play.do?id=18526Завершен16 лет назад
Необходимо сделать легкий рерайт параграфа курсовой (10 тыс. знаков). Плачу 6 wmz. Срок - сегодня до 22.00Закрыт16 лет назад
1) Не рерайт 2) Не копирайт Дается сайт. Вы берете оттуда инфомацию и формируете в виде статьи. Возможен 100% копипаст. Статьи должны быть разыми. Не надо беспокоиться о ключевых словах, уникальности и ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт16 лет назад