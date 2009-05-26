Необходим рерайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт96 заявок1240 просмотров

Необходим рерайт. Исходники предоставляются. Цена НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 0,4 вмз за 1000 знаков отработанного текста без пробелов + отзыв о работе.

Тема = строительство

Желающие работать указывайте электронку и ОБЯЗАТЕЛЬНО количество, которое можете выполнять за день.

16 лет назад
garikk79
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров