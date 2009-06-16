Приватный проект для Mobilart

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка171 просмотр

Приватный проект для Mobilart.

Задачи:

1. Разработать уникальный текст для хостинг компании.

2. Проработать текст с дизайнером.

3. Готовую работу сдать, а в случае не успеха отредактировать текст.

4. Всю работу передавать дизайнеру.

16 лет назад
MsiL
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Mobilart
51 год
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$55
3 дня
Все отлично, спасибо большое.
заказчиком полностью доволен

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Mobilart
51 год
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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