Необходим рерайт. Исходники предоставляются. Цена НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 0,4 вмз за 1000 знаков отработанного текста без пробелов + отзыв о работе. Тема = строительство Желающие работать указывайте электронку и ОБЯЗАТЕЛЬНО количество, ...
Рерайт 25 статей на тему ваз 2110
Приветствую!
Необходим рерайт статей об автомобиле ВАЗ 2110, статей строго разбитых на категории:
1) Ремонт - 5 статей.
2) Эксплуатация - 5 статей.
3) Тюнинг - 5 статей.
4) Безопасность - 5 статей.
5) Тест-драйв - 5 статей.
Т.е. 5 рерайченных статей по ремонту ВАЗ 2110, 5 рерайченных статей по эксплуатации и т.д.
Статьи не нужно делать особо большие, каждая статья около 1000 символов.
Желательно (если нет возможности, то не обязательно), чтобы к каждой статье была своя картинка.
Статей для рерайта у меня нет, поэтому нужно будет найти их самостоятельно.
Всю работу нужно выполнить до 20 июня.
Оставляйте свои предложения с ценой за всю работу, то есть сразу за рерайт всех 25 статей.
С уважением, Александр.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Редактирование и Корректура96 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть заказ на редактура: Направление редактура: груз-укр Срок выполнения: 10.06.09, время: 10:00. Ориентировочный объем - 2 стр. Тематика - нотариальный акт Жду ответа как можно быстрее!!!Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно заполнить таблицу цифрами страниц. Таблицу прикрепил. Нужно продолжить заполнение до 1573 стр. Когда закончили, начинаем со следующего дня заново и так до конца таблицы. Чем быстрей и дешевле - тем лучше, в ...Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $10000
Для крупного проекта на постоянной основе требуются партнеры по двум следующим специальностям: 1) рерайт текстов на русском языке (оплата от 0.5$ за 1 000 знаков); 2) рерайт текстов на английском языке / перевод ...Редактирование и Корректура84 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно как то красиво оформить 2 прикрепленных документа, в согласии с мотошколой, сайт школы - http://motoshkola.com Мы эти доки будем раздавать ученикам всем, распечатывать. Нужен вообщем креатив) Пишите свои предложения как хотите сделать ...Завершен16 лет назад
Требуется рерайт небольших описаний программ, музыкальных релизов etc. Размер одного около 500-1000 симв. Глубокий рерайт не требуется. Возможно долгосрочное постоянное сотрудничество. Указывайте цену за 1000симв без пробелов. Цена более $1 за 1000 не рассматривается.Закрыт16 лет назад
Нужно провести небольшой рерайтинг русского текста, который является переводом с английского. Оба текста синхронизированны по предложениям т.к. в последствии будут использоваться в программе для чтения двуязычных текстов и поэтому перестановка предложений или их удаления в ...Завершен16 лет назад
Нужно найти материалы и сделать внятные тексты по следующим запросам. 1)Текст 3000 знаков печи талькохлорит печи в талькохлорите 2) Текст 3000 знаков дымоходы шидель ...Завершен16 лет назад
День добрый, Нужно отредактировать перевод (английский ,тема- рецепты натуральной косметики, макияж, объём 315 000 знаков)Завершен16 лет назад
Приветствую! Итак, нужен рерайт статей об автомобиле bmw x5, но не абы каких статей, а строго разбитых на категории: 1) Ремонт - 5 статей. 2) Эксплуатация - 5 ...Завершен16 лет назад