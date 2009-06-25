Рерайт 25 статей на тему ваз 2110

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен48 заявок537 просмотров

Приветствую!

Необходим рерайт статей об автомобиле ВАЗ 2110, статей строго разбитых на категории:

1) Ремонт - 5 статей.

2) Эксплуатация - 5 статей.

3) Тюнинг - 5 статей.

4) Безопасность - 5 статей.

5) Тест-драйв - 5 статей.

Т.е. 5 рерайченных статей по ремонту ВАЗ 2110, 5 рерайченных статей по эксплуатации и т.д.

Статьи не нужно делать особо большие, каждая статья около 1000 символов.

Желательно (если нет возможности, то не обязательно), чтобы к каждой статье была своя картинка.

Статей для рерайта у меня нет, поэтому нужно будет найти их самостоятельно.

Всю работу нужно выполнить до 20 июня.

Оставляйте свои предложения с ценой за всю работу, то есть сразу за рерайт всех 25 статей.

С уважением, Александр.

16 лет назад
php-programmer
Александр 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$16
12 дней
Второй раз сотрудничаю с Романом, в этот, как и в первый раз, рерайт вышел замечательный. Это человек, который знает толк в рерайте и делает его профессионально. Еще раз спасибо за сотрудничество.
Второй раз великолепные впечатления от сотрудничества: интересно, конструктивно, легко, оплачено без проволочек. Большое спасибо за позитив и хорошую, рабочую атмосферу:)

Заявки фрилансеров

_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад