Контент сайта mrbe.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен14 заявок390 просмотров

Что надо? )) Мы написали наполнение для сайта. Надо просмотреть текст на сколько он корректный. Скоро будет готов перевод на английском языке - его тоже надо будет просмотреть, подкорректировать.

Шлите свои предложения по цене и срокам. Контент на русcком полностью выложен на сайте www.mrbe.ru

16 лет назад
mrbe
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$20
1 день
Мне понравилось работать с Виктором - оперативно. Плюс узнал много нового. Выбирал исполнителя под задачу по рейтингу и отзывам и не ошибся. Обращайтесь, проверенный человек )). Плюс приятный момент пост продажного сопровождения. Консультации и небольшие доработки без доп оплаты )))
Хороший, порядочный заказчик. Работу оплатил своевременно.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад