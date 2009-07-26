Редактирование технической документации [en->ru]

Работа срочная, около 3 тысяч слов (около 20 тысяч знаков), необходимо успеть отредактировать до вечера этой субботы (осталось почти полтора дня)

Оплата через 3 дня после сдачи проекта, WebMoney (или другая система)

Если через несколько недель/месяцев заказчик попросит внести изменения, необходимо, чтобы с вами можно было связаться

Пример текста отправлю в личку (не для теста, а чтобы вы оценили сами - сможете ли иметь дело с текстом такой сложности)

Если у Вас достаточно опыта/умений в переводе технической документации (аппаратное/программное обеспечение, немного: самолёты и военная техника). В конечном итоге я должен получить правильный перевод, путём редактирования некачественного перевода (перевод получился некачественным из-за незнания терминов)

Если вы оставили предложение, пожалуйста не пропадайте