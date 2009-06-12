Рерайт статей тематика пластиковые окна

Привет всем фрилансерам рерайтерам и копирайтерам! Необходимо сделать рерайт 3 статей. Темы ----- Монтаж пластикового окна своими силами. Пластиковые окна из цветного профиля. Как сделать так чтобы окна не плакали(чтобы не образовывался конденсат). Информацию необходимо найти самостоятельно.Объем каждой статьи 1800-2000зн. общий объем трех статей 6000зн.

Сделать проект нужно в кратчайшие сроки желательно до 18.00.

Предложения скрыты писать только в проекте не в личку и не в аську, а в проекте. Спасибо!!!!)