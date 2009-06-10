Рерайт текстов IT-тематики

Смысл работы такой:

- На Ваш почтовый ящик приходит каждый будний день от 5 до 25 новостей IT-тематики (пресс-релизы компаний) - Ваша задача переработать их, выкинуть всю воду (никакого пафоса, фраз "самая великая компания выпустила" и т.д) и оставить только самое важное (всё важное), при необходимости переписав текст своими словами.

От Вас:

- Реально разбираться в высоких технологиях. FPS от PCIe отличать надо без Гугла, всякие глупости читать никому не интересно.

- Оперативно обрабатывать все приходящее в промежутке 11:00 - 19:00 по МСК.

- Грамотность.

Оплата:

- Ставка 12 тыс. руб в мес. при обработке всего приходящего.

Если предложение заинтересовало - во вложении есть пример рабочего письма, нужно обработать его, убрав всю воду, оставив всё самое важно и без пафоса. Примеры переработки присылайте на [email protected]