Корректировка и набор текста (для Seo_Alice)

Работа над проектом завершена. Как всегда, было очень и очень приятно сотрудничать. Меня не перестает удивлять такое качество Натальи, как умение ценить работу исполнителя. Оплата, как и прежде, поступает точно в срок - без задержек. Ещё раз рекомендую Наталью, как ответственного, прекрасного заказчика.