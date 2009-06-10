Рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок437 просмотров

Нужно в течении 5-10 минут осуществить рерайт текста в прикрепленном файле. Плачу не много.

Текст должен получиться уникальным, это описание к документальному фильму.

16 лет назад
Speeding
Гена 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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