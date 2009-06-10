Редактирование корректировка
Рерайт
Нужно в течении 5-10 минут осуществить рерайт текста в прикрепленном файле. Плачу не много.
Текст должен получиться уникальным, это описание к документальному фильму.
Заявки фрилансеров
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