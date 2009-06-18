Приватный проект для Якимчук Святослава (Buchila)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен2 заявки238 просмотров

Требуется рерайтинг, 43 тыс. знака. Технический текст.

16 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Buchila
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$22
5 дней
Понравилась работа. Материал соответствует ТЗ, своевременно сдан. Спасибо.
О работе с этим заказчиком остались самые положительные впечатления. Задание было сформулировано четко и понятно, проверка произведена быстро, оплата незамедлительно.

Заявки фрилансеров

Buchila
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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