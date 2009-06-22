Персональный проект для Полоцкого Сергиона

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки293 просмотра

Редактирование корректировка

16 лет назад
sergesl11
Сергей 
65 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

solus_rex
61 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$15
7 дней
Работа выполнена качественно, в срок, творчески. Рекомендую.
Замечательный интересный человек и отличный заказчик. Рад был работать вместе. Ни малейших проблем с оплатой. Был бы рад продолжить сотрудничество. Всем остальным - рекомендую.

Заявки фрилансеров

solus_rex
61 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад