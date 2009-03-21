it_specialist

Нужно провести редизайн компьютерного портала. Цели: 1. Наглядность и доступность — человек попал на сайт, видит что тут можно почитать. Глаза не разбегаются по сторонам. 2. Удобство использования сайта. ...
- Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется человек (или несколько), способный на регулярной основе качественно читать (и качественно записывать) тексты (рус. яз) размером 1-1.5 тыс. знаков (несколько текстов в день) и 4-6 тыс. знаков (несколько текстов в неделю). ...Озвучивание7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужны люди способные самостоятельно красиво, понятно и грамотно писать статьи компьютерной и около компьютерной тематики (о новых устройствах (возможно тестирование "живых" новинок), технологиях, аналитика и т.д.) Ваши предложения с ценами (за 1000 ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Смысл работы такой: - На Ваш почтовый ящик приходит каждый будний день от 5 до 25 новостей IT-тематики (пресс-релизы компаний) - Ваша задача переработать их, выкинуть всю воду (никакого пафоса, фраз "самая великая компания ...Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт16 лет назад
Интернет-проекту требуется flash-плеер. Краткий список необходимых функций: 1) Проигрывание flv и mp4. 2) Сменный дизайн. 3) Меню инструментов с ссылками для встваки в блоги и т.д. 4) "Рекомендуем ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад