it_specialist

Денис it_specialist

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн компьютерного портала

    Нужно провести редизайн компьютерного портала. Цели: 1. Наглядность и доступность — человек попал на сайт, видит что тут можно почитать. Глаза не разбегаются по сторонам. 2. Удобство использования сайта. ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диктор – чтение новостей, статей и т.п.

    Требуется человек (или несколько), способный на регулярной основе качественно читать (и качественно записывать) тексты (рус. яз) размером 1-1.5 тыс. знаков (несколько текстов в день) и 4-6 тыс. знаков (несколько текстов в неделю). ...

    Озвучивание7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Авторы-копирайтеры IT-тематики (г. Москва)

    Нужны люди способные самостоятельно красиво, понятно и грамотно писать статьи компьютерной и около компьютерной тематики (о новых устройствах (возможно тестирование "живых" новинок), технологиях, аналитика и т.д.) Ваши предложения с ценами (за 1000 ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт текстов IT-тематики

    $500

    Смысл работы такой: - На Ваш почтовый ящик приходит каждый будний день от 5 до 25 новостей IT-тематики (пресс-релизы компаний) - Ваша задача переработать их, выкинуть всю воду (никакого пафоса, фраз "самая великая компания ...

    Редактирование и Корректура20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка Flash-плеера

    Интернет-проекту требуется flash-плеер. Краткий список необходимых функций: 1) Проигрывание flv и mp4. 2) Сменный дизайн. 3) Меню инструментов с ссылками для встваки в блоги и т.д. 4) "Рекомендуем ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад