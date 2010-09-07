Диктор – чтение новостей, статей и т.п.

Требуется человек (или несколько), способный на регулярной основе качественно читать (и качественно записывать) тексты (рус. яз) размером 1-1.5 тыс. знаков (несколько текстов в день) и 4-6 тыс. знаков (несколько текстов в неделю).

Тексты – новости и статьи, преимущественно о новых устройствах (телефоны, ноутбуки и т.п.) и событиях в мире.

От Вас – Ваша цена для подобных работ (например в рублях за 1 лист формата A4 – 14-ым шрифтом Arial), а также пример записи Вашего голоса.

Замечу, что крайне важна максимально доступная цена.