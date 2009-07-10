Большое спасибо Василию!Помог мне тут освоиться, давал очень чёткие указания и рекомендации. Его критика всегда конструктивна. Заказчик, который очень уважает труд фрилансера, к тому же обладает тонким чувством юмора. Ещё раз спасибо!!!