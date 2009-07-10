Смысл работы такой: - На Ваш почтовый ящик приходит каждый будний день от 5 до 25 новостей IT-тематики (пресс-релизы компаний) - Ваша задача переработать их, выкинуть всю воду (никакого пафоса, фраз "самая великая компания ...
Рерайт
Задача следующая:
1. Найти интересные обзоры научно-образовательной литературы последних годов выпуска(т.е актуальные).
2. Согласовать со мной.
3. Произвести качественный рерайт.
5 статей для начала.
Пишем цену и сроки(без них не рассматриваю)
В качестве испытания выполняете задачу(см. выше) по 3 пунктам для одной статьи.
Выбранный исполнитель
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