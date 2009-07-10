Рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен11 заявок465 просмотров

Задача следующая:

1. Найти интересные обзоры научно-образовательной литературы последних годов выпуска(т.е актуальные).

2. Согласовать со мной.

3. Произвести качественный рерайт.

5 статей для начала.

Пишем цену и сроки(без них не рассматриваю)

В качестве испытания выполняете задачу(см. выше) по 3 пунктам для одной статьи.

16 лет назад
dvd
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
31 отзыв

Выбранный исполнитель

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
45 отзывов
16 лет назад
$10
7 дней
Буду краток: Улана ответственный начинающий исполнитель, к делу подходит с душой и знанием. Успехов Вам.
Большое спасибо Василию!Помог мне тут освоиться, давал очень чёткие указания и рекомендации. Его критика всегда конструктивна. Заказчик, который очень уважает труд фрилансера, к тому же обладает тонким чувством юмора. Ещё раз спасибо!!!

Заявки фрилансеров

Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
45 отзывов
16 лет назад