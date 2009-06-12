Нужна серия иллюстраций в векторе. стиль гламур (Картинки должны быть уникальными (основной образ), не из клипартов!!!). Размеры одна 500*150 и 6 штук 170*500 Указывайте плз ссылку на ...
Кленовый лист
Нужна фотка, или клипарт. Или рисунок.
Лист клёна.
Ширина примерно 500px
Фон белый
Цвет листа - оранжевый
Небольшой наклон, возможна тень.
Желательно взять готовый
Пишите сюда или в пм или скидывайте на [email protected]
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