На одном из сайтов будет проходить фото-конкурс на тему "Наша экология в опасности" ________________________________________ Дополнение от 17.06.2009: Лично я хотел бы видеть всё проще ...
Перерисовать фото
Ищу художника, способного перерисовать фото, 1 в 1 и дорисовать шляпу и ещё пару мелких деталей...
вобщем мне нужен аватор в соц.сеть вконтакте, пример того что надо в прикреплённом файле... размер
аватора ширина/высота 200х799, фон белый, такой должен быть рисунок, моя фотография(сфотографируюсь
в любой позе, с любой стороны...) я как бы разрываю страницу, как парень на скриншоте, только фото в
полный рост, одна из ног переступает через разрыв в странице, левая рука держит край разрыва, так же
как у него, а правая протянута вперёд, в ней что-нибудь можно нарисовать, придумать что не проблема,
голова опущена вниз, на голове шляпа(шляпа самое главное во всей картинке, если на всё остальное
потребуется лишь куча моих фотографий, то шляпу придётся рисовать вручную, либо если уж очень
хорошие знания фотошопа, то можно и слепить с картинок, варианты шляп обговорим, главное чтобы получилось нарисовать... если будет несколько аваторов, - отлично! всё зависит от вашей фантазии)
только обязательное условие к аватору, он должен быть похож на настоящее фото! =)
да, кстати, скрин с портфолио одного из фрилансеров, разговаривал с этим человеком, он извинился и
сказал что не может взяться за заказ... причины не уточнял.
желающие взяться за работу предлагаем свои цены, способы оплаты выбираем сами, соглашусь на всё!
Спасибо за внимание
Заявки фрилансеров
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