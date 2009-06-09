Нарисовать карту по наброску

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки391 просмотр

Есть карта и подробный набросок, нужно все это объединить и нарисовать одну понятную карту, срок до вечера, оплата завтра с утра, Yandex-Деньги, пример работ обязателен

16 лет назад
rezakxwave
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу
Хороший заказчик! Оплата в срок. Спасибо за проект

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Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад

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