Работа с векторной графикой. доработка изображений.подготовка изображений под плоттерную резку. жду предложений [email protected]
Нарисовать карту по наброску
Есть карта и подробный набросок, нужно все это объединить и нарисовать одну понятную карту, срок до вечера, оплата завтра с утра, Yandex-Деньги, пример работ обязателен
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