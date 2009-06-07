Нарисовать карикатуру

# 1 — $

Требуется изобразить следующую сценку: Два чувака находятся явно в темноте, а где-то наверху имеется светлое такое пятно, типа солнца. Только света недостаточно от него, чуваки все же в темноте. Один показывает пальцем на это пятно и подразумевается что говорит что это светлое пятно мол жопа. Второй ему отвечает (облако изо рта требуется видимо) - ну как же жопа? Жопа это темное, грязное, а ты показываешь на светлое и чистое. Первый уточняет - ты не понял. Мы внутри.

Технические требования: 450*450, черно белый рисунок. Стиль примерно как у Петровича Бильжо (http://karikaturist.ru/netcat_files/25516/24743/h_e5c03052e9071e0a20ec6412e4d3b405) или как у Корсуна

Предъявляйте версии с надписями на русском языке. Допускается менять текст сохраняя смысл. В финале надо будет сделать еще англоязычную версию. Текст дам.