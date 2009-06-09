Гербы Болгарии (отрисовка в векторе)

Необходимо отрисовать в векторе (Corel Draw или Adobe Illustrator) или найти в сборниках векторных клипартов семь гербов Болгарии за различные исторические периоды. Более качественный растр - по запросу.

Возможен вариант "один герб - один исполнитель". Указывайте ваши расценки.

Срок исполнения всего заказа - до 8 июня 2009 года.