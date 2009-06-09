Нужен черный рисунок с падающими (текущими сверху вниз) цифрами как в к.ф. матрица можно готовый можно нарисовать, главное чтоб смотрелось хорошо. Размер рисунка : 522х220 фон Hex={1D,1D,1D} серо-черный ...
Гербы Болгарии (отрисовка в векторе)
Необходимо отрисовать в векторе (Corel Draw или Adobe Illustrator) или найти в сборниках векторных клипартов семь гербов Болгарии за различные исторические периоды. Более качественный растр - по запросу.
Возможен вариант "один герб - один исполнитель". Указывайте ваши расценки.
Срок исполнения всего заказа - до 8 июня 2009 года.
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