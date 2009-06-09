Гербы Болгарии (отрисовка в векторе)

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Завершен37 заявок576 просмотров

Необходимо отрисовать в векторе (Corel Draw или Adobe Illustrator) или найти в сборниках векторных клипартов семь гербов Болгарии за различные исторические периоды. Более качественный растр - по запросу.

Возможен вариант "один герб - один исполнитель". Указывайте ваши расценки.

Срок исполнения всего заказа - до 8 июня 2009 года.

16 лет назад
runa-gfx
Gfx Runa 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Ptaxa3o
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$50
4 дня
Очень доволен сотрудничеством. своевременно, профессионально, всегда на связи - ни одного негативного момента. самые лучшие рекомендации.
Работать было легко-чёткое ТЗ,ответы на все возникающие вопросы,своевременная оплата.Идеальный заказчик!Дополнительный плюс-приятный в общении человек.С удовольствием буду работать с ним дальше и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ptaxa3o
44 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад