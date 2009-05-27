Персонажи для игры

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Закрыт19 заявок601 просмотр

Основная тема игры - гладиаторские бои. Соответственно оформление должно быть стилизированно под эту эпоху, реализм важен - никакой мультяшной графики

Примерный результат, только более качественное оформление: www.gladiators.ru/demo.php

Требуется:

1) Фоновая картинка - главное меню, персонаж, опции, статистика, 3 фоновых поля боя: деревня, город, столица.Размер 480 ширина, 320 высота.

2) Гладиаторы. 7 типов. http://www.gladiators.ru/xml/misc/types.php (первые 7)

Для каждого типа:

1.изображение его вид спереди : http://www.gladiators.ru/images/ut_gladiator_types/image/1.jpg ,

должно вписываться в фоновую картинку "персонаж", чтото типа http://www.gladiators.ru/gladiators/4220479

2.анимации:

1) 4 типа удара: сверху, снизу, прямой, щитом или ногой\рукой.

2) 4 типа блока: щитом сверху, снизу, прямой, уклон.

3) 3 типа реакции на удар: кровь сверху, снизу, прямой

4) боевая стойка

Без цены и сроков, солидного портфолио кандидаты рассматриваться не будут.

16 лет назад
andresyuk_be
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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