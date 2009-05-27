Необходимо нарисовать человека в векторе

Работа небольшая, нужен человек, который справится с работой за 1-1,5 часа.

Все тонкости расскажу при переписке. Идея уже есть, стиль реализации тоже, нужно просто выполнение.

Бюджет небольшой.

В приват и icq не писать.

Жду.