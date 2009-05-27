4 рисунка-баннера для сайта символизирующие услуги

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок268 просмотров

Нужно 4 рисунка ассоциирующихся с услугами, в цвете и стиле сайта. Что бы очень органично и гармонично все смотрелось.

Подробнее - см. приложение к проекту.

В асю и личку не долбится.

16 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

boat
47 лет
19 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$40
2 дня
Отличный дизайнер. Уловила идею, какую я хотел. Что у меня было в голове. И прекрасно ее реализовала. Я доволен. Быстро, качественно. На самом высоком уровне.
Работать с Александром понравилось: четко поставил техзадание и своевременно оплатил работу, при этом оставил место для творчества, за что дополнительный респект!

Заявки фрилансеров

boat
47 лет
19 лет в сервисе
Была
15 лет назад
12 отзывов
16 лет назад

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