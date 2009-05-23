Рамки для аватарок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок495 просмотров

Требуется создать 25 уникальных аватар для вконтакте.

Тестовое задание обязательно: 10 аватар в данной области (изображения можно любые, рамки, сленги уникальные).

Цены и работы в личку (здесь не читаю)

16 лет назад
klenovnn
Николай 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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