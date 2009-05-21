Нужен красивый рисунок генплана поселка.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт28 заявок351 просмотр

Сабж, присылаю вам скан ситуационного плана нескольких десятков лесных участков, надо по нему сделать красивую иллюстрацию, с отметкой занятых и свободных участков.

16 лет назад
arikon1
Андрей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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