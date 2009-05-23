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Выполнить работу маслом на холсте по скриншоту
Здравствуйте.
Вот ссылка на мультфильм http://www.youtube.com/watch?v=KRIEqZCeaGw, из которого надо взять персонажи – медвежонка и ежика. Посмотрите, пожалуйста, для общего ознакомления.
Работа должна быть похожа на кадр из мультфильма: те же цвета, те же персонажи, такой же фон – цветочная поляна. Сможете сделать работу без скриншота, если идею композиции опишу на словах? Ежик и медведь нужны точно такие же, как в мультфильме! Сможете?
Размер холста не более 70 см. по ширине, 50 по высоте. Масло, холст.
Желательно, чтобы вы были из Москвы, т.к. это все-таки не виртуальный заказ, и не хотелось бы его по почте пересылать.
По стоимости: рассчитывал уложиться в 3000 рублей. По срокам: особой срочности нет, желательно уложиться в неделю, максимум – две.
Заинтересовавшихся прошу предоставить ссылку(и) на аналогичные работы. Вопросы – в личку.
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