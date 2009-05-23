Выполнить работу маслом на холсте по скриншоту

Здравствуйте.

Вот ссылка на мультфильм http://www.youtube.com/watch?v=KRIEqZCeaGw, из которого надо взять персонажи – медвежонка и ежика. Посмотрите, пожалуйста, для общего ознакомления.

Работа должна быть похожа на кадр из мультфильма: те же цвета, те же персонажи, такой же фон – цветочная поляна. Сможете сделать работу без скриншота, если идею композиции опишу на словах? Ежик и медведь нужны точно такие же, как в мультфильме! Сможете?

Размер холста не более 70 см. по ширине, 50 по высоте. Масло, холст.

Желательно, чтобы вы были из Москвы, т.к. это все-таки не виртуальный заказ, и не хотелось бы его по почте пересылать.

По стоимости: рассчитывал уложиться в 3000 рублей. По срокам: особой срочности нет, желательно уложиться в неделю, максимум – две.

Заинтересовавшихся прошу предоставить ссылку(и) на аналогичные работы. Вопросы – в личку.