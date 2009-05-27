Морозный узор

Отрисовать морозный-снежный узор для программы вышивка на текстиле. узор должен быть и не маленьким и не громоздким, так как каждый стежок денег стоит. рисунок может быть составлен из отдельных элементов . общий размер примерно треугольник- по низу катет 20см, вертикальный катет 30см