Морозный узор

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Закрыт18 заявок302 просмотра

Отрисовать морозный-снежный узор для программы вышивка на текстиле. узор должен быть и не маленьким и не громоздким, так как каждый стежок денег стоит. рисунок может быть составлен из отдельных элементов . общий размер примерно треугольник- по низу катет 20см, вертикальный катет 30см

16 лет назад
maya-tarona
Майя 
53 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

z_olga
Ольга 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

z_olga
Ольга 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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