Персонаж, 2д для игры

Приветствую коллеги!

Суть вопроса - мы ищем художника, который любит рисовать 2д персонажей, для игр в основном. Нам интересны разные персонажи, пара примеров приложена к моему сообщению.

Пожалуйста, оставляйте ТРИ ЛУЧШИЕ СВОИ РАБОТЫ (ССЫЛКИ), и СРЕДНИЕ цены за 1 работу.

Заранее большое спасибо, мы выберем нескольких или одного исполнителя и свяжемся с ними.

Константин