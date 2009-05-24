Дельфин на волне

# 1 — $

Здравствуйте.

Требуется отрисовать дельфина на волне. Волна должна быть с барашкой (белой пеной на гребне), волн должно быть несколько, на них должен быть запечатлен в прыжке дельфин.

Задание не сложное, по этому оплачиваю 10 ВМЗ, плюс отзыв от меня.

Жду ваших предложений.

З.Ы

Напишу по другому. Без демонстрации рисунков в конкурс добавлять не буду. Выберу лучший вариант, который и оплачу.