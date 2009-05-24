Дельфин на волне

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок532 просмотра
#1$

Здравствуйте.

Требуется отрисовать дельфина на волне. Волна должна быть с барашкой (белой пеной на гребне), волн должно быть несколько, на них должен быть запечатлен в прыжке дельфин.

Задание не сложное, по этому оплачиваю 10 ВМЗ, плюс отзыв от меня.

Жду ваших предложений.

З.Ы

Напишу по другому. Без демонстрации рисунков в конкурс добавлять не буду. Выберу лучший вариант, который и оплачу.

16 лет назад
zoop
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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