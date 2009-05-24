Требуется создать 25 уникальных аватар для вконтакте. Тестовое задание обязательно: 10 аватар в данной области (изображения можно любые, рамки, сленги уникальные). Цены и работы в личку (здесь не читаю)
Дельфин на волне
Здравствуйте.
Требуется отрисовать дельфина на волне. Волна должна быть с барашкой (белой пеной на гребне), волн должно быть несколько, на них должен быть запечатлен в прыжке дельфин.
Задание не сложное, по этому оплачиваю 10 ВМЗ, плюс отзыв от меня.
Жду ваших предложений.
З.Ы
Напишу по другому. Без демонстрации рисунков в конкурс добавлять не буду. Выберу лучший вариант, который и оплачу.
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