Создание веселых картинок на тему продвиж. сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт15 заявок1031 просмотр
#1$

Бюджет 12000 рублей.

Необходимо создать креативные веселые картинки с юмором на тему «Продвижение сайта». Картинки должны быть интересными и запоминающимися.

Обращаю внимание, именно на тему Продвижение сайта (не на тему SEO не на тему раскрутки).

Примерные картинки, что могло бы получиться:

http://blog.greenmouse.ru/wp-content/uploads/2008/10/pdd-seo.jpg

http://ruba.com.ua/uploads/posts/thumbs/1197280005_oktolom_0705.jpg

http://romistr.ru/wp-content/uploads/top.jpg

По результатам конкурса будут выплачены деньги:

Первое место 7000 рублей

Второе место 3000 рублей

Третье место 2000 рублей

Срок проведения конкурса две недели. Через две недели буду объявлены победители. Оплата через Яндекс Деньги.

WordPress
16 лет назад
rabota-konkyrs
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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