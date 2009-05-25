Создание веселых картинок на тему продвиж. сайта

# 1 — $

Бюджет 12000 рублей.

Необходимо создать креативные веселые картинки с юмором на тему «Продвижение сайта». Картинки должны быть интересными и запоминающимися.

Обращаю внимание, именно на тему Продвижение сайта (не на тему SEO не на тему раскрутки).

Примерные картинки, что могло бы получиться:

http://blog.greenmouse.ru/wp-content/uploads/2008/10/pdd-seo.jpg

http://ruba.com.ua/uploads/posts/thumbs/1197280005_oktolom_0705.jpg

http://romistr.ru/wp-content/uploads/top.jpg

По результатам конкурса будут выплачены деньги:

Первое место 7000 рублей

Второе место 3000 рублей

Третье место 2000 рублей

Срок проведения конкурса две недели. Через две недели буду объявлены победители. Оплата через Яндекс Деньги.