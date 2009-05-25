Требуется создать 25 уникальных аватар для вконтакте. Тестовое задание обязательно: 10 аватар в данной области (изображения можно любые, рамки, сленги уникальные). Цены и работы в личку (здесь не читаю)
Создание веселых картинок на тему продвиж. сайта
Бюджет 12000 рублей.
Необходимо создать креативные веселые картинки с юмором на тему «Продвижение сайта». Картинки должны быть интересными и запоминающимися.
Обращаю внимание, именно на тему Продвижение сайта (не на тему SEO не на тему раскрутки).
Примерные картинки, что могло бы получиться:
http://blog.greenmouse.ru/wp-content/uploads/2008/10/pdd-seo.jpg
http://ruba.com.ua/uploads/posts/thumbs/1197280005_oktolom_0705.jpg
http://romistr.ru/wp-content/uploads/top.jpg
По результатам конкурса будут выплачены деньги:
Первое место 7000 рублей
Второе место 3000 рублей
Третье место 2000 рублей
Срок проведения конкурса две недели. Через две недели буду объявлены победители. Оплата через Яндекс Деньги.
Заявки фрилансеров
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