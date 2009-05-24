Красивый графический макет

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт27 заявок544 просмотра

Нужен красивый шедевристический графический макет (до 30у.е.) приглашения на выставку в США (Лас-Вегас) по деревообработке. 2 страницы: сведения о выставке; программы пребывания (с привлекательными картинками), орг. вопросы, реквизиты. Небольшой объём (до 500Кб). Пример работ – в прикреплённом файле.

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16 лет назад
sergey7777
60 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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