Вот пример схемы которую нужно перечертить что бы она была в бОльшом формате и разрешении и как только утвердим одну - перейдем к следующей. Чертить только в векторной графике (автокад, иллюстратор ... ) ...
Сделать картинку по образцу
Obrasets http://www.ultimate-ski.com/vnoffice/data/0/0/7/166/logo-Chalet.JPG
zhelatelno sdelat zanovo no ochen pohozhe po stilyu i syuzhetu
monogramma SI
caps: SnegINN
italic: Chalet
masshtabiryemyj vektor
vashi tseny?
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