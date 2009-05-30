Вот пример схемы которую нужно перечертить что бы она была в бОльшом формате и разрешении и как только утвердим одну - перейдем к следующей. Чертить только в векторной графике (автокад, иллюстратор ... ) ...
Вставить лого в плашку
Я вам присылаю в псд плашку.И присылаю 10 логотипов.Вы должы вырезать логотип и вставить в плашку.Писать в асю 505886
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